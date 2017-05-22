Круче Китая: в США собрали мощнейший суперкомпьютер на Земле

Производительность комплекса достигает 200 петафлопс или 200 квадриллионов операций за секунду. Об этом объявил журнал MIT Technology Review.

По данным издания вуза, мощнейший на Земле суперкомпьютер создали инженеры Национальной исследовательской лаборатории в штате Теннеси, США. Он получил название Summit и уже успешно запущен. Суммарный вес всего оборудования превышает массу пассажирского самолета. А габариты Summit уместились лишь в комнатах площадью в два теннисных корта.

Таким образом США обошли коллег из Китая по компьютерному потенциалу. Summit на 60% круче китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight, который занимал лидерскую позицию раньше. Его скорость вычисления составляет 93 петафлопса. Авторы статьи MIT Technology Review отмечают, что все жители планеты должны 305 дней ежесекундно выполнять по одной операции, чтобы сравниться с результатами Summit за мгновение.

Эта мощь будет направлена на благое дело - исследование зависимости между генами и онкологическими заболеваниями и процесса развития зависимости от наркотиков. Ученые также намерены использовать суперкомпьютер для климатического моделирования. По их словам, это позволит более точно предсказывать изменения в погоде.