В Facebook открыты две вакансии для самых честных журналистов

После скандала в СМИ, в которых Facebook обвиняли в поддержке конкретных политических сил, компания решилась на увольнение своего редакторского отдела. Но так продлилось недолго и в Facebook подыскивают новых, честных журналистов.

Сейчас в разделе «Работа» на сайте появилось два объявления – для владеющих испанским и английским языками. Кроме того, кандидатам нужно иметь желание объединить весь мир в сети Facebook и предоставлять ему только достоверные факты. Так, в обязанности журналистов, работающих на компанию, будет входить исключительно мониторинг новостей на сайте и проверка их достоверности.

Facebook уже начала сотрудничество с фирмами Poynter, Snopes и Politifact, которые также помогут в выявлении фейковых новостей. Эксперты удивлены таким решением компании, поскольку были уверены, что Facebook будет бояться вмешиваться в политическую среду после стольких обвинений. В компании даже немного изменили название должности по такому случаю и теперь специалист по публикации правдивых новостей стал просто специалистом по публикации новостей, выполняя обязанности предшественников.