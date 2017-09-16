В Apple Watch могут быть добавлены «недвижимые» части с iPhone 7

Аналитики из компании Fast Company предположили, что в новых «умных» часах Apple Watch может добавиться деталь, перенятая от iPhone 7. Это особые «недвижимые» элементы.

В настоящее время все клавиши на Apple Watch можно нажимать. Однако в дальнейшем появятся кнопки, которые не будут так реагировать на прикосновения, как сообщает «Версия.Инфо». В них могут содержаться датчики для отслеживания здоровья. Аналитики из Fast Company отметили, что это – начало времён, когда кнопки в «умных» часах вообще начнут постепенно исчезать.

Преимущества от такого существенные – девайс будет проще использовать, а также там появится место для дополнительной батареи и других важных частей. Компания Apple слухи пока не подтвердила.