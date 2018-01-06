Эксперты определили недостатки Acer Chromebook Spin 11

Бюджетный ноутбук Acer Chromebook Spin 11 больше всего и выделяется именно ценой – он стоит 350 долларов. Эксперты изучили, есть ли то, чем гаджет может отвратить.

В первую очередь, в числе недостатков эксперты отметили, что ноутбук сделан из пластика. Он достаточно лёгкий и тонкий, однако прочность может вызвать сомнения, особенно в сравнении с девайсами, где в корпусе есть металлические части. С точки зрения эстетики, Acer Chromebook Spin 11 не самый лучший, а, скорее, достаточно простой.

Есть определённые сложности также при использовании приложений Android, вроде OneNote. Когда пользователь будет пытаться их включать, ноутбук может слегка зависнуть. В плане воспроизведения мультимедиа Acer Chromebook Spin 11 также не радует, как сообщает «Версия.Инфо».

Качество подойдёт для коротких роликов на YouTube, но в случае длительного прослушивания музыки или просмотра шоу не впечатлит. При использовании более 10 вкладок в браузере ноутбук начинает работать слабее. Также не рекомендуется включать на Acer Chromebook Spin 11 «тяжёлые» игры – больше, чем Angry Birds, потому что он не потянет.