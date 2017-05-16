«Прогадал»: пользователи Facebook разочаровались в новой системе уведомлений

Facebook «прогадал» с новой функцией оповещений. Пользователи разочарованы тем, что уведомления будут приходить на страницу в Instagram.

Пользователи социальной сети давно просили администраторов разобраться с проблемами в системе безопасности и вернуть хронологическую последовательность публикаций в ленте. Вместо этого, после последнего обновления уведомления от Facebook будут появляться также в аккаунтах посторонних соцсетей, например, Instagram.

Новая функция вызвала негодование, поскольку пользователи считают, что сообщений на панели уведомлений и на экране блокировки вполне достаточно, а дополнительные в Instagram, только засорят ленту.

Напомним, что компания из-за последних действий начала стремительно терять аудиторию. После скандала с утечкой информации, опрос в Pew Research показал, что количество пользователей в США уменьшилось на 20% за два года.

Учитывая, что большая часть незадействованной аудитории это подростки до 17 лет, можно предположить, что последним обновлением Facebook пытается привлечь их внимание. Ведь Instagram является лидером среди этой возрастной группы.