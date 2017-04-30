Специалисты рассказали о лучших водонепроницаемых чехлах для телефона

Производители стараются обеспечить защиту от влаги для большинства своих выпускаемых устройств, но специалисты уверены, что она не всегда оказывается достаточно высокой. Эксперты рассказали о лучших чехлах, способных уберечь телефон от воды при активном отдыхе.

Первым в списке специалистов стал Mpow благодаря своей популярности среди пользователей. Чаще всего чехлы продаются в комплекте, состоящем из нескольких штук, что будет удобным решением для тех, кто отправляется на отдых с семьей. Он прекрасно подходит для телефонов диагональю до 6 дюймов, и даже моделей чуть больше.

CaliCase занимает второе место по нескольким причинам. Высокая цена не позволила чехлу занять первое место. Отличительной чертой является двойная защита и пожизненная гарантия от производителя. Стоит отметить, что выпускаются версии светящихся чехлов, которые легче обнаружить в темноте.

Joto занимает первое место среди покупателей Amazon. Эти чехлы не отличаются красивым дизайном как предшественники, однако просты и прекрасно защищают от влаги. Также Joto прозрачен с обеих сторон, что может понравиться многим.

Специалисты отмечают, что, несмотря на защиту от воды, чехлы требуют аккуратного обращения при физических повреждениях. Также они напоминают, что сканер отпечатков пальцев не будет работать, и пользователям придётся разблокировать телефон другими способами.