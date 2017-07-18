Facebook раскрыл значение эмодзи

У модераторов социальной сети Facebook теперь появился список, который показывает им значение эмодзи.

Дело в том, что руководство Facebook выступает против расизма, насилия и любого проявления агрессии, а также порнографии. По этой причине у модераторов появился список с эмодзи и их значениями, с помощью которых они смогут контролировать то, придерживаются ли пользователи к политике сайта. К слову, этот список не называют обязательным. Это значит, что модераторы имею право дополнять его или же понимать некоторые эмодзи совершенно по-своему.

Список эмодзи вышел довольно внушающим. Так руководство обращает особое внимание на те, которые разжигают агрессию. Например, использовать изображение национального флага рядом со средним пальцем запрещено, это считается оскорблением народа. Также изображение персика или баклажана в некоторых случаях может иметь сексуальный подтекст. Помимо эмодзи запрещено распространять на сайте порнографию, а также эротические фото, если они сделаны в цифровом формате. Отмечается, что медицинские видео размещать можно, если в них нет голых тел.

Напомним, что недавно разработчики социальной сети Facebook проводили очередную проверку новых введенных функций. Во время этого процесса открылся доступ к личным данным 14 миллионов пользователей, что нарушило их права. Отмечается, что из-за случившегося сбоя публикации оказались в открытом доступе. Сейчас сообщают, что все настройки возвращены к исходным.