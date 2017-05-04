Пользователи Apple Watch подали в суд на разработчиков

«Умная» продукция популярного бренда расстраивает покупателей небрежностью выполнения своей работы. Производители в свою очередь с этим не согласны.

Пользователи смарт-часов стали жертвами недоработки производителей. Любители продукции Apple обнаружили, что выпадают экраны из гаджетов. Эта поломка происходит из-за некачественного крепления экрана непосредственно к корпусу часов, из-за чего трескается дисплей. Подобная проблема встречается во всех моделях часов.

Массовые обращения в технические и сервисные отделы компании с просьбой починить Apple Watch встречены недоброжелательно. Работники отказываются исправлять недоработку по гарантии, так как списывают поломку на небрежное пользование часами.

После такого отношения владельцы Apple Watch подали в суд на разработчиков. Иск составляет 5 миллионов долларов, но производители не спешат прекратить выпуск бракованных часов. Тем не менее разработчики не отрицают, что в смарт-часах есть некоторые поломки, которые они готовы исправить.