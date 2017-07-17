Сооснователь Google представил корабль-самолет

Электросамолет может летать от 12 до 20 минут, аппарат совершает посадку только на воде. Сам по себе корабль-самолет весьма аккуратный на вид, маленький по размерам и легко управляемый.

Сооснователь Google Ларри Пейдж создал свой стартап Kitty Hawk. В рамках проекта создается летательный аппарат Flyer, получивший названий по имени первого самолета от братьев Райт. Корабль-самолет представляет собой одноместный мультикоптер «поплавкового» типа. Он имеет 10 роторов и литий-полимерные аккумуляторы, благодаря котором полет может осуществляться до 20 минут. Высота полета такого устройства составляет от 1 до 3 метров, а скорость – порядка 32 километров в час. Размеры электросамолета не зря указаны как маленькие – с габаритами 4,2х2,6 метров устройство может легко и понятно управляться.

На сайте Kitty Hawk не разглашается цена корабля-самолета. Данное устройство названо прототипом и еще будет дорабатываться. В планах у сооснователя Google создать «целые флоты» таких электросамолетов. Помимо этого, стартап Ларри Пейджа занимается создание более крупного коммерческого аппарата – двухместного авиатакси-беспилотника.