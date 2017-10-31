«Умные» колонки Apple могут стать лучше, чем Amazon и Google

Благодаря новой функции Siri Shortcuts колонки Apple имеют все шансы стать лучшими на рынке и надолго подвинуть конкурентов, говорят эксперты. Об этом стало известно после презентации Apple в понедельник.

Разработчики представили пользователям функцию Siri Shortcuts, усиливающую ранее доступные возможности Siri. Раньше голосовой помощник Siri был полностью совместим с 2 миллионами приложений для iOS. В понедельник стало известно, что теперь владельцы iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod получат доступ к ключевым функциям сторонних приложений для iOS с помощью голосовых команд.

При помощи голосовых команд пользователь сможет полноценно управлять своими приложениями, только «добавив их в Siri» нажатием на кнопку. Ещё одной дополнительной опцией Siri Shortcuts стала многофункциональность голосового управления. То есть создав несколько поэтапных действий, пользователь соединяет их в одну команду, а Siri выполняет их. Согласно экспертному мнению, «умные» колонки Amazon и Google пока вряд ли могут конкурировать с Siri.