На индийский рынок поступит новый Xiaomi Redmi S2 в трёх цветах

15-летний индийский техноблогер Ишан Ашарвал заявил, что Индия получит особенный Xiaomi Redmi S2 с оригинальными цветовыми решениями и под новым именем.

В своём блоге в Twitter юноша опубликовал фотографию и дополнительные сведения перед стартом продаж Xiaomi Redmi S2 в Индии. В инсайде было сказано, что китайский смартфон будет представлен в трёх цветах: Dark Grey, Gold и Rose Gold. Будет также доступно два варианта хранения данных: 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ ОЗУ и 64 встроенной памяти.

В комплектацию нового гаджета войдёт аккумулятор на 3080 мАч, процессор Snapdragon 625 SoC и двойная камера на 12+5 МП. А также флагман на индийском рынке будет носить другое имя – Redmi S2.

Особенностью Redmi S2 стала фронтальная камера на 16 МП и технологией HDR со светодиодной подсветкой, что обеспечит высокое качество съёмки. За отличное качество изображения отвечает 5,99-дюймовый дисплей FHD+.

Также известна предполагаемая цена смартфона: 149 и 179 американских долларов за модели на 32 ГБ и 64 ГБ соответственно. Совершить покупку можно будет только через индийское подразделение Amаzon.