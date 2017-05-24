"Ростех" показала безопасный аналог Skype с Full HD-картинкой

Отечественная разработка для связи продемонстрировала свои возможности на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе. Об этом 6 июня объявила пресс-служба госкорпорации.

Первая российская унифицированная коммуникационная система называется AVES-S. Компания утверждает, что программное обеспечение может стать эффективным и безопасным аналогом Skype. Высокий уровень защиты обеспечивает межсетевой экран "Кронос", способный обнаруживать вирусные атаки. Его работу обеспечивает телекоммуникационная серверная платформа, поддерживающая как российские, так и зарубежные процессоры. Кроме того, AVES-S позволяет работать с Full HD-картинкой. А ведь трансляция в высоком разрешении - это существенное преимущество для видеочатов.

"Ростех" показала работу AVES-S на стенде собственного кластера радиоэлектроники. Сотрудники корпорации организовали видеоконференцию между присутствующими на ЦИПР и людьми в Санкт-Петербурге. Они добавили, что продукт предусматривает защищенную текстовую переписку, пересылку документов, организацию онлайн опросов, показ презентаций и даже запись разговоров.

Представители "Ростеха" отметили, что AVES-S ориентирована на ведомства государственного управления и промышленности. Она поможет устроить закрытые интернет-совещания и безопасный обмен секретной информацией. Система также пригодится для удаленных судебных слушаний, телемедицины и технологического мониторинга.