На заставках Apple TV теперь видно место съёмки

ТВ-приставка Apple TV получила интересное нововведение, которое понравилось пользователям Сети. На красивых фото, используемых для заставки, стали указывать место, где это снимали.

Это не главное нововведение tvOS 12. Ранее там стали поддерживать Dolby Atmos и сделали много каналов с авторизацией Zero Sign-On. Однако пользователи Apple TV в Сети после нововведения стали массово выражать радость по этому поводу. Люди отмечают, что больше не нужно гадать и спорить, откуда взята та или иная картинка.

Им всегда было интересно понять, где же сделана заставка Apple TV. С левой стороны на изображении указывается полный адрес в мельчайших подробностях, как сообщает «Версия.Инфо». Эксперты заявили, что так tvOS 12 «приблизилась к пользователю».