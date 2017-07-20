Станция New Horizons пробудилась ради встречи с астероидом в 2019 году

Автоматический космический аппарат запланировано вышел из режима гибернации на подлете к объекту 2014 MU69. Об этом представители миссии New Horizons объявили на своем сайте.

Космическая станция направляется к поясу Копейра ради встречи с астероидом, который в 2014 году зафиксировала орбитальная обсерватория Hubble. Долгое время астрономы считали, что 2014 MU69 является единым телом 20-40 километров в диаметре. Однако дальнейшие исследования позволили предположить, что объект может быть скоплением из двух или трех обломков, удерживаемых общим гравитационным центром.

В 2015 году New Horizons пролетела рядом с Плутоном и его спутниками, переслав на Землю фотографии "карлика". Выполнив эту задачу, аппарат направился к поясу Копейра для продолжения миссии. Чтобы сохранить своё оборудование в целостности, станция погрузила свои системы в "спячку". Теперь же она пробудилась и готовится снимать 2014 MU69 в 2019 году. По расчетам астрофизиков, встреча должна состояться в начале января.