СМИ: Instagram разрешит публиковать видео длиной в один час

На данный момент не известно, появятся ли часовые ролики в профилях пользователей или будут публиковаться только во временном разделе Stories. Однако отмечается, что компания Facebook, владеющая сервисом Instagram, уже всерьез изучает возможность увеличивать длину роликов, которые могут размещать юзеры.

Издание Wall Street Journal сообщает о том, что в компании Facebook рассматривают новую функцию, которая может появиться в Instagram. Многие пользователи недовольны тем, что в сервисе можно размешать лишь минутные видео, ведь не всегда вся информация умещается в 60 секунд.

Теперь же, утверждают СМИ, в Instagram появится возможность публиковать ролики, длина которых может составлять до 1 часа. Точных данных о возможном нововведении пока что нет. Эксперты стараются предположить, появятся ли часовые ролики непосредственно на страницах пользователей или же их можно будет публиковать лишь в разделе временных публикаций.

Также остается неясным, как компания решит вопрос с перемоткой, ведь длинные видео, как например на YouTube, имеют функцию перемотки. В Facebook еще не приняли окончательного решения, но пользователи уже отметили, что такое нововведение могло бы стать «прорывом» для сервиса Instagram.