В Intel рассказали, как увеличить длительность работы ноутбука вдвое

Корпорация Intel представила разработку в тестовом режиме, которая позволяет регулировать питание для дисплеев смартфонов и ноутбуков.

По словам разработчиков, соблюдая определённые рекомендации, появится возможность экономии энергопотребления в два раза. Как сообщает издание The Verge, мощность, которая потребляется экранами, не должна быть выше одного ватта. Как известно, подобными панелями занимаются компании Sharp и Innolux.

Данная технология удваивает производительность ноутбука или другого устройства, способного в него модифицироваться. Главным требованием является графика именно от Intel, а не от других компаний.

Во время демонстрации работы ноутбука, оснащённого разработкой, удалось доказать, что количество работы увеличивается минимум на четыре часа. Ранее сообщалось, что компания Intel представила новый процессор, который содержит двадцать восемь ядер. На мировой рынок процессор выйдет уже зимой этого года.