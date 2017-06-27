В Интернет попали скриншоты тёмной темы macOS 10.14

В Сеть были выложены фотографии преобразившегося интерфейса для macOS 10.14. Программист Стив Тротон-Смит показывает темную тему, а также иконки к приложению «Новости» и Xcode 10.

Как известно, на устройствах от Apple пока доступна только светлая тема, но в Сеть и ранее утекали изображения от пользователей, где было показано, как бы преобразился интерфейс в темных цветах. На этот раз программист Стив Тротон-Смит показал несколько кардинальных изменений, которые затронули как иконки приложений, так и интерфейс.

Прежде всего, это касалось иконок приложений. На примере «Новостей» программист предоставил скриншоты иконки, которая не отличалась от стандартной на iOS, только была вписана в круглую рамку.

Далее была использована программа Xcode 10, которая с недавних пор применяется разработчиками программного обеспечения для iOS и macOS. С помощью этой программы были показаны стандартные обои от Apple на рабочем столе, но которые соответствовали темной теме.