Из-за проигрыша в споре об игре геймер залпом выпил бутылку соуса табаско

Поводом для спора стала игра Fallout 76, перед выпуском тизера которой геймер заявил, что если разработчики внесут в новую часть что-то, чего еще не было в прошлых, он выпьет соус табаско. Увы, ожидания игромана не оправдались, перед камерами ему пришлось пить очень острый соус.

Как сообщается, геймер под ником TheYadda решил заключить пари с пользователями. Перед выходом анонса на новую игру The Fallout 76 он был уверен в том, что эта часть станет модернизированной вариацией культового Fallout 3. Геймер был настолько уверен в своих рассуждениях, что даже пообещал выпить бутылку соуса табаско, если будет не прав.

Как оказалось, ожидания геймера не оправдались. В анонсе было видно, что игра получилась принципиально новой. Геймеру пришлось выполнить свое обещание. За проигранное пари он перед камерами выпил соус. Геймер достал запечатанную бутылку табаско, перелил ее в стакан и выпил. Поступок геймера назвали «глупым, но мужским», ведь он выполнил свое обещание, но это было опасно.