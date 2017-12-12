Puma презентовала кроссовки с бактериями и футболку, оповещающую о грязном воздухе

Спортивный бренд Puma вместе с инженерами из MIT разработал экспериментальную линию одежды и обуви, которая станет прорывом в мире технологий и спорта. В кроссовки поместили специальные живые бактерии, а в футболку – датчик для определения уровня загрязненности воздуха.

Всего в коллекции Adaptive Dynamics представлено три позиции: две пары кроссовок и футболка. Первые кроссовки пригодятся спортсменам, ведь они крайне пригодятся при беге или другом виде активности.

В кроссовках разместили специальных бактерий. Когда ногам становится очень жарко, тепло доходит до бактерий. Они начинают усиленно размножаться и прогрызать пенистый пористый материал. Таким образом, бактерии прогрызают небольшие отверстия именно в тех местах, где больше всего скапливается тепла.

Вторые кроссовки получили датчик. Специальное устройство собирает данные о носителе обуви. Полученную информацию датчик отправляет на гаджет владельца, после чего пользователь может анализировать свое состояние. Устройство определяет возможные проблемы в организме по составу пота, который выделяется во время бега или ходьбы.

Футболка Carbon Eaters представляет собой обычный элемент одежды. Единственное, что отличает ее от других футболок – специальный контейнер. В нем размещена культура микроорганизмов, которые реагируют на изменения в воздухе и оповещают человека о возможных загрязнениях.