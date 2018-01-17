Пилоты показали новейшие истребители Су-35С в имитации воздушного боя над Рязанью

2 июня авиагруппа "Соколы России" поднялись в воздух на новых военных самолетах в рамках конкурса "Авиадартс-2018". Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пилоты группы высшего пилотажа вылетели на новейших российских истребителях Су-35С. Ранее "Версия" сообщала, что "Соколы России" должны были получить новинку одними из первых. Они не только начали использовать истребители, но и показали их возможность при имитации воздушного боя. Ведомство отметило: "Соколы" единственные в России, кто изображает реальные боевые ситуации.

В Минобороны пишут: мастерство продемонстрировали летные экипажи Липецкого авиацентра. Пилотируя Су-35, они выполнили серию боевых приемов и полетов на минимальных расстояниях между машинами. В программе были также вертикальные взлеты и парные преследования: один пилот настигал цель, а соперник пытался занять более выгодную позицию для ответных действий. Военные подчеркнули, что Су-35С обладает широкими возможностями для работы в воздухе и сражения с противниками.