Специалисты: Уведомления - худшая часть устройств Apple

Специалисты считают, что одним из основных минусов iPhone являются уведомления, которые часто мешают пользователям своим появлением. Эксперты рассказали о том, как можно избавить себя от постоянных сообщений на экране.

Многие отмечают, что устройства на iOS обладают значительным недостатком в плане уведомлений, а специалисты считают их реализацию худшей стороной устройств от Apple. Большинству мешает большое количество сообщений, появляющихся на экране, сбивая с толку. Утром разобраться в огромном количестве уведомлений становится трудно, поэтому личные сообщения проверяют самым действенным методом - напрямую в социальных сетях и мессенджерах.

Максимально удобным способом для борьбы с назойливыми напоминаниями специалисты называют отключение уведомлений для большинства приложений, оставив только необходимые для общения программы. Они отмечают, что этот способ позволит забыть о сообщениях, которые совершенно неинтересны владельцам устройств на iOS. Для того, чтобы исправить эту ситуацию компании Apple придётся внести серьезные изменения в систему уведомлений, переработав её в целом. Специалисты отмечают, что на Android система всплывающих сообщений реализована лучше, и разработчикам iOS следует брать пример.