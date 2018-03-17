Компанию AIQ уличили в хранении данных 759 тысяч пользователей Facebook

Организация из Канады собирала и сохраняла персональную информацию владельцев множества аккаунтов популярной соцсети. Об этом 1 июня написала газета Financial Times.

Журналисты приводят электронные документы, которые попали к ним от источников. Они выяснили: компания AggregateIQ получила в своё распоряжение домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и прочие конфиденциальные данные 759 тысяч пользователей. Кроме того, Financial Times заметила некие публикации политического характера, однако их происхождение остается загадкой.

После того, как Facebook уличила AIQ в хранении пользовательской информации, сотрудники оперативно пресекли работу приложений компании. За неделю они выявили и удалили из социальной сети 14 сервисов, которые могли оказывать помощь AIQ. Стоит отметить, что ряд СМИ связывает AggregateIQ со скандально известной Cambridge Analytica.

В Financial Times также пообщались с директором организации Джеффом Сильвестером. Тот заявил, что файлы с данными пользователей AIQ получила благодаря программе, разработанной для одного из заказчиков. По его словам, алгоритмы выявляли аккаунты, ставящие лайки или оставляющими комментарии на некоторых страницах соцсети во время предвыборной кампании. Джефф Сильвестер отметил, что клиент сравнивал полученные данные о пользователях с открытыми записями об избирателях. Директор подчеркнул, что такие действия не противозаконны и часто применяются в политической деятельности.