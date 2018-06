«Пытались выжить»: Создатели Adobe After Effects отмечают 25 лет с момента выхода ПО

Интересные проекты, которыми пользуются годами, часто создаются случайно и без надежды на успех. Так было и с ПО Adobe After Effects, создатели которого действовали в максимально экстремальных условиях.

Это началось в 1992 году, когда небольшая команда специалистов из Company of Science and Art успела провалить один свой проект. Второй могла постигнуть та же участь – из-за появления на рынке технологий QuickTime от компании Apple. Специалисты были на грани, работая в условиях отсутствия финансирования и без какого-либо комфорта. По словам одного из авторов Adobe After Effects, команда просто пыталась как-то выжить. Помогло то, что специалисты в Company of Science and Art оказались в какой-то степени гениальными, сумевшими объединить свои усилия. Только это дало возможность создать Adobe After Effects – ПО, которое некоторые эксперты называют революцией в технологиях.

Прошло 25 лет, и авторы проекта говорят, что до сих пор не могут поверить, что у них что-то получилось, вспоминая ту работу. Момент выхода ПО, быстро затмившего продукцию Apple, с которой авторы и не надеялись конкурировать, стал знаковым. Теперь создатели Adobe After Effects, празднуя юбилей своей программы, советуют и другим разработчикам никогда не бояться экспериментировать и в любом случае сохранять веру в свои силы, как сообщает «Версия.Инфо».