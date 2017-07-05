Павел Дуров обвиняется в нарушении авторских прав

Московский суд получил исковое заявление касаемо создателя мессенджера Telegram и социальной сети ВКонтакте Павла Дурова. Бизнесмен обвиняется в нелегальном использовании материалов чужой интеллектуальной собственности.

Истцом выступает компания Cryptocean, которая заявила о плагиате Дуровым их разработок для создания блокчейн-платформы. Представители заявили, что во время презентации обновлений для улучшения безопасности сетевых пользователей, на которой также находились представители Telegram, первого февраля все данные были зашифрованы, чтобы ни один человек не смог её скопировать.

Также уточняется, что после получения компанией всех патентов в апреле, спустя месяц Дуров повествовал об идентичных разработках, о которых говорилось на презентации Cryptocean.

Известно, что компания не требует компенсации за моральный ущерб, но главным для представителей является отказ Дурова от разработки и прекращение нарушения авторских прав.