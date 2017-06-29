В Саратове ученые разработали устройство для лечения близорукости через смартфон

Российские изобретатели нашли доступную технологию, которая позволит слабовидящим людям поправить свое зрение. О новинке рассказал Владимир Комаров, пресс-секретарь саратовского министерства промышленности и энергетики.

Устройство разработали сотрудники компании "Сартехинформ". Ученые из Саратова предлагают россиянам маску для глаз со встроенными внутрь электродами. Управлять аппаратом можно через фирменное приложение для смартфона. Запустив его, пациент отвечает на вопросы, из которых программа составляет лечение. Затем необходимо надеть маску на глаза и ждать эффекта. По словам Владимира Комарова, устройство может лечить не только близорукость, но также нарушения внутриглазного давления и повышенной утомляемости глаз. Кроме того, после прохождения процедуры система оценивает достигнутые результаты и составляет рекомендации по дальнейшему лечению. Подходит прибор и для профилактики. Он работает автономно от аккумулятора и заряжается через футляр, идущий в комплекте.

Гендиректор производителя из Саратова Илья Бакутин отметил, что разработка обойдется желающим всего в 10-15 тысяч рублей. При этом портативных конкурентов у проекта нет. Подобный эффект для глаз могут предоставить лишь сложные медицинские приборы за 60-70 тысяч. Ученый предупредил, что использовать устройство запрещено людям, страдающим эпилепсией или носящим кардиостимулятор. В будущем "Сартехинформ" планирует продавать свою разработку не только в медицинские, но и учебные учреждения. Это поможет сгладить обильную нагрузка для зрения, которую получают учащиеся.