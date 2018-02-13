Главный злодей из "Мстители: Война бесконечности" может появиться в GTA V

Энтузиасты настолько вдохновились фильмом "Мстители: Война бесконечности", что решили поместить главного злодея в популярную игру GTA V. Пока неизвестно, как скоро модификация появится в игре, однако сбор средств на реализацию идеи уже открыт.

Как стало известно, Танос из "Войны бесконечности" уже скоро может появиться в популярной во всем мире игре GTA V. Новое творение представил пользователь JulioNIB, известный своими модификациями к играм. Геймер настолько вдохновился фильмом, что решил перенести Таноса в игру.

Он отметил, что пока его новая модификация находится на стадии разработке, однако уже известно, какими "фишками" будет обладать злодей. Так, Танос может получить Перчатку бесконечности со всеми Камнями бесконечности. Благодаря этому он сможет и дальше создавать порталы, совершать прыжки на невероятные высоты, метать метеориты и стрелять лазерными лучами.

Как рассказал JulioNIB, доступ к модификации можно получить довольно просто, достаточно пожертвовать 10 долларов на Patreon.