Армия США готовит адаптивный экзоскелет, не вызывающий усталости бойцов

В грядущем декабре американские военные испытают на себе новую механическую систему для усиления ног под названием Onyx. Об этом пишут авторы портала Breaking Defense.

Ученые из США уже пытались разработать для армии отечественной армии экзоскелеты, которые улучшают возможности солдат при беге и переносе тяжестей. Однако в пересеченной местности устройства оказались бесполезными, а их весь лишь отягощал носителей, заставляя их быстрее уставать.

Однако компания Lockheed Martin готовит к тестированию более продвинутые адаптивные приспособления. Onyx работают при помощи серии небольших сервоприводов, которые подстраиваются под движения носителя и берут на себя большую часть усилий при движении. При этом система экзоскелета должна самостоятельно различать особенности местности и нагрузку бойца. Например, отключаться при размеренном перемещении по равнине и оказывать поддержку в условиях преодоления препятствий. Предполагается, что "умная" система поможет существенно снизить усталость.

Onyx весит 6,4 килограмма. Однако вес существенно увеличивается при экипировке 5,4-килограммового аккумулятора, способного обеспечить автономную работу до 16 часов. Для кратковременных задач можно использовать модуль весом 2,7 килограмма. Сейчас одна из главных задач изобретателей - создать более ёмкие, но легкие аккумуляторы.

Согласно планам разработчиков, через год они смогут закончить испытания и приступить к доработке устройства по рекомендациям военных. Если всё пройдет удачно - в 2020 году Lockheed Martin будет создавать Onyx серийно.