Samsung предстоит выплатить Apple $539 миллионов за дизайнерский плагиат

Такое решение 24 мая вынес федеральный суд США в Сан-Хосе, штат Калифорния, в связи с доказанным нарушением патентов. Ситуацию осветила американское издание The Wall Street Journal.

Судебная тяжба между крупнейшими производителями электроники Samsung и Apple началась ещё в 2011 году. Тогда Apple уличила конкурента в плагиате ряда запатентованных дизайнерских решений. Эксперты обнаружили разработки заявителя в 11 моделях смартфонов, выпущенных Samsung.

По данным Bloomberg, речь идет о закругленных углах корпуса, ободка передней панели, и размещения ярлыков приложений. Правозащитники Apple подчеркнули, что речь идет о принципах и ценности дизайнерских решений бренда.

В 2012 году в Сан-Хосе судья приказал руководству Samsung заплатить авторам патентов 399 миллионов долларов. Компания не согласилась с вердиктом и направила апелляцию в Верховный суд США. После разбирательства в высшей судебной инстанции решение о сумме компенсации вновь перешло суду Сан-Хосе. В итоге размер выплаты увеличился до 539 миллионов. Именно столько Samsung теперь предстоит выплатить в пользу Apple. Стоит отметить, что заявитель требовал компенсации в размере 1,05 миллиарда долларов, а ответчик желал снизить её до 28 миллионов.