Пожар при взлете Falcon 9 раплавил фотоаппарат NASA

Фотограф американского агентства Билл Ингаллс удаленно снимал запуск очередной ракеты от SpaceX в Калифорнии. На странице в Facebook мужчина показал, что происходит с аппаратурой вблизи космодрома.

22 мая компания Илона Маска запустила на орбиту Falcon 9 с базы "Вандерберг". Задачей ракеты было вывести в космос 5 околоземных спутников Iridium и научное оборудование GRACE-FO. Заботясь об одной технике, специалисты SpaceX невольно уничтожили другую.

Билл Ингаллс пишет, что установил фотоаппарат Canon DSLR за границей стартовой площадки - за 402 метра от ракеты. При взлете Falcon 9 произошел пожар, который буквально расплавил камеру. Дежурившие на базе пожарные быстро устранили пламя, однако Canon DSLR было уже не спасти. Фотограф подчеркнул, что его камера снимала события до самого конца и успела запечатлеть губительный поток огня.

По словам Билла Ингаллса, он снимает запуски ракет для NASA почти 30 лет. За всю историю его работы подобное произошло впервые. При этом другие фотоаппараты, стоящие даже ближе к старту, не пострадали.