Разработчики Facebook просят интимные фото ради безопасности в будущем

Представители социальной сети разрабатывают новый алгоритм, который позволит избежать нежелательного распространения обнаженных снимков в Интернете. Такой призыв к пользователям они разместили на своем официальном блоге.

Пресс-служба Facebook пишет, что разработчики создают особый инструмент безопасности, который в ближайшем будущем позволит пресечь рассылку интимных фотографий. Любой желающий может помочь им в этом нелегком деле. Нужно написать любой партнерской организации из списка Facebook, который представлен госструктурами различных стран. Сотрудники ведомств в ответ на письмо пришлют одноразовую форму, предназначенную для загрузки личных снимков интимного содержания на сервер.

Программисты используют переданные изображения пользователей для фиксации специфических признаков. В итоге система будет вооружена цифровыми отпечатками, позволяющими распознавать и упреждать загрузки подобных файлов. Пока Facebook вынуждена бороться лишь с каждым случаем нарушений по отдельности, рассматривая жалобы пострадавших. Однако следящие алгоритмы позволят обезопасить от утечек откровенных снимков. Технология может быть внедрена не только на Facebook, но и в фирменном сервисе Messenger или Instagram.