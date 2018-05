Apple планирует обучать программированию слепых и глухих студентов

Apple работает над развитием учебной программы, направленной на обучение большого числа студентов языкам программирования. Представители компании рассказали о планах подготовки программистов из числа слепых и глухих учеников.

Учебная программа Everyone Can Code была разработана Apple для широкого распространения программирования среди школьников и студентов. Представители компании рассказали о дальнейших планах знакомства людей с ограниченными возможностями с языком Swift. На первом этапе программа будет внедряться в 8 школах США. Это позволит развивать Everyone Can Code в будущем и познакомить с программированием не только американских учащихся, но и студентов по всей планете.

Для упрощения занятия будут адаптированы под те или иные условия, в зависимости от проблем ученика. Программа VoiceOver будет воспроизводить в звуковом формате всё происходящее на экране для студентов с ограниченным зрением. Титры в нижней части экрана, световые подсказки и взаимодействие со слуховыми аппаратами позволит ученикам с проблемами слуха быстрее ориентироваться и обучаться.