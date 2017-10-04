22 мая откроется новый музыкальный стриминговый центр YouTube Music

Компания YouTube намерена представить сразу две версии нового стримингового сервиса – появится полная версия для ПК и специальный сервис для смартфонов. Помимо функций музыкальных релизов будет предоставлена еще и возможность доступа к кавер-версиям, ремиксам и к Live-выступлениям.

Как сообщает компания YouTube в своем официальном блоге, новый центр для стриминга музыки будет доступен уже 22 мая. Каждый пользователь YouTube Music сможет выбрать два варианта – использование сервиса с рекламой или же покупка подписки за 9,99 долларов в месяц. Платная подписка на YouTube Music Premium избавит пользователя от рекламных объявлений.

Согласно информации, сервис будет запущен всего в нескольких странах, первыми попробовать новый центр смогут пользователи из США, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии и Мексики. Чуть позже платформа станет доступна и для Германии, Канады, России и для многих других стран.

Каждому пользователю YouTube Music будет предоставлена возможность получить доступ к полезному стриминговому сервису, в котором появтся официальные песни, альбомы, плейлисты, ради, ремиксы, клипы и другие версии композиций. По словам разработчиков, создание центра ориентировано на миллиарды людей, которые каждый день хотят слушать музыку на YouTube.