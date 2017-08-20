Два наноспутника MarCo от NASA первыми сфотографировали Землю из космоса

Два марсианских зонда NASA под названием MarCo первыми из наноспутников сфотографировали Землю из космоса. Об этом пишет пресс-служба Лаборатории реактивного движения.

Необычайно маленькие аппараты Mars Cube One в начале месяца вылетели к Марсу вместе с автоматической станцией InSight на ракете Atlas V. По задумке создателей, мини-спутники помогут наладить связь станции с инженерами на Земле и наладить прямую трансляцию её посадки на Красную планету. Стоит заметить, что MarCo движутся к Марсу по другой траектории и прибудут к месту назначения даже раньше InSight.

Глава миссии Энди Клеш отметил, что снимок Земли является своеобразной данью памяти исследовательским аппаратам типа "Вояджер", которые прислали похожую фотографию 27 лет назад. Он подчеркнул, что наноспутники ранее никогда не отдалялись от Земли на подобные расстояния. Путешествие MarCo к Марсу является большим продвижением космонавтики в этом направлении. Сейчас зонды функционируют исправно. Несколько дней назад они планово развернули антенны и опробовали работоспособность оборудования, которое будет снимать приземление InSight. Спустя ещё пару суток MarCo должны запустить двигатели и совершить маневры для корректировки курса.