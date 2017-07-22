Хакеры без проблем могут получить доступ к управлению поездом - Эксперты

Эксперты рассказали о том, что в будущем хакеры могут выйти на новый уровень и даже получить доступ к управлению пассажирским поездом. Это произойдет в том случае, если они смогут взломать сеть Wi-Fi, которая подключена внутри поезда, сообщают специалисты компании Pen Test Partners.

Эксперты считают, что хакеры прежде всего угрожают тем железнодорожным компаниям, которые не считают нужным действующие внутри поездов беспроводные сети Wi-Fi на пользовательские и служебные. Тогда если хакерам удастся взломать общественную сеть, они получат доступ к тем системам, которые могут позволить им управлять поездом.

Эксперты обращают внимание на то, что в будущем такое положение дел может грозить масштабными терактами. В таком случае Ж/Д компаниям следует взять за правило делать раздельные сети Wi-Fi для пассажиров и систем управления поездом.