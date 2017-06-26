В выгрузке Роскомнадзора хакеры оставили надпись «Digital Resistance» на азбуке Морзе

В реестре запрещенных сайтов, который Роскомнадзор направляет провайдерам для осуществления блокировки, в ночь на 6 мая появилась необычная надпись, сделанная азбукой Морзе. Хакеры выгрузили текст «Digital Resistance», что в переводе означает «цифровое сопротивление» и является фразой, которая стала названием движения Павла Дурова против блокировок от надзорного органа.

В течении суток хакеры добавляли и удаляли из выгрузки Роскомнадзора около тысячи IP-адресов. Из-за постоянных изменений, в графике появилась фраза, написанная шифром азбуки Морзе. Получилось, что на сайте надзорного органа появилась надпись «цифровое сопротивление».

Данная фраза, написанная на английском языке, может иметь отношению к скандальной блокировке мессенджера Telegram. Дело в том, что Павел Дуров назвал свое движение против блокировок фразой «Digital Resistance».

По данным, хакеры меняли число запрещенных адресов, их количество варьировалось от 47 до 55 тысяч. Из-за таких изменений, график менялся и «сложил» из своей линии точки и тире азбуки Морзе. Атаку уже признали в Роскомнадзоре, причастных к созданию «послания» ищут спецслужбы и полисмены.