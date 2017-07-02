Ученый США: инопланетяне управляют изменчивыми кораблями через ДНК

Представители внеземных цивилизаций обладают изменчивыми космическими кораблями и управляют ими через свою ДНК. Так СМИ заявил ученый из США Эмери Смит.

По словам источника, он сделал карьеру в военной авиации, после чего проводил исследования на секретном правительственном объекте. Здесь он видел порядка 3 тысяч артефактов инопланетного происхождения. Среди прочего, Эмери Смит встречал летательные аппараты, управлять которыми могут исключительно владельцы из-за ДНК-шифрования.

Исследователь утверждает, что изучал многие виды "тарелок". Некоторые из них могли изменять свою форму на атомарном уровне и переносить эти свойства на экипаж. В зависимости от целей, такие аппараты способны быть твердом, жидком или даже светоподобном состоянии. Более того, корабли пришельцев могут меняться в размерах и переходить в пространство "голографического мира", известные физические алгоритмы не действуют. Благодаря этому инопланетяне перемещаются на скорости в миллионы километров за считанные часы.

Эмери Смит отметил, что подобные технологии созданы тысячи земных лет назад и давно известны посвященным американцам. По его данным, власти специально скрывают их от общества, чтобы уберечь от захвата крупными торговыми компаниями. Однако ученый уверен, что такие инопланетные достижения важны для людей и способны кардинально улучить уровень жизни на Земле. Например, дать революционный скачок развития медицины или предоставить бесплатные источники энергии.