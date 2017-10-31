Специалисты рассказали о лучших приложениях для владельцев котов

Специалисты рассказали о приложениях, которые будут полезны владельцам домашних питомцев. Они составили список программ, которые придутся по душе любителям кошек.

Коты являются одними из самых распространённых домашних животных. Поэтому неудивительно, что производители мобильных приложений подумали и об этих четвероногих друзьях человека. Специалисты рассказали о программах, которые будут полезны как владельцам котов, так и самим животным.

Pet First Aid – приложение, направленное на заботу о домашнем питомце. В нем приведён список вредных для кошек веществ и продуктов, рассказано, как выявить у животного аллергию и обеспечить максимальную заботу. Другая программа, направленная на здоровье питомца, называется 11Pets. Она подскажет, когда коту необходимо принять лекарства или сделать прививку.

Специалисты не забыли и о приложениях, направленных на развлечения четвероногих друзей. Cat Fishing заменит привычную лазерную указку, предоставив коту возможность половить рыбу на экране гаджета. Схожими качествами обладает и Jitterbug, предлагая животному заняться поимкой жуков. Paint for Cats поможет выявить у кота таланты художника. Все следы лапок на экране устройства, оставленные в погоне за бегающей мышью, оставят следы выбранного цвета.