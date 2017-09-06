В сети появился фишинговый сайт Netflix

Пресс-служба ESET сообщила о том, что в сети появился поддельный сайт Netflix, который по своему виду очень похож на настоящий. Хакеры создали фишинговый сайт для того, чтобы узнавать номера банковских карт пользователей. Специалисты рекомендуют никак не реагировать на подозрительные сообщения, не переходить по ссылкам и поставить на свой компьютер антивирус.

Стало известно, что злоумышленники узнают номера банковских карт пользователей сайта Netflix с помощью писем, отправленных на электронную почту. В письме сказано о том, что у пользователя закончилась подписка на сайт и ее нужно оплатить. После этого юзеры переходят на сайт сильно напоминающий настоящий и заполняют специальную анкету. После того, как мошенники получают нужную им информацию, они перенаправляют пользователей на подлинный сайт Netflix.

Подобные хакерские атаки стали не редкостью в последнее время. Например, в конце прошлого месяца хакеры также взломали популярный кошелек MyEtherWallet, который многие использовали для хранения криптовалют.