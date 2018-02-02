Стартапер из Петербурга выпускает компактный 3D-принтер для детей

Станислав Пименов из Санкт-Петербурга запустил собственный стартап по производству компактных домашних 3D-принтеров. Автор поделился со СМИ подробностями своего проекта.

Стартапер отучился на кафедре мехатроники петербургского Университета ИТМО и стал резидентом акселератора FutureTechnologies. Пользуясь своими знаниями, он разработал 3D-принтер небольших размеров, который можно установить прямо на столе или тумбочке. Устройство работает очень тихо, в чем существенно превосходит конкурентов на полупрофессиональном рынке. Кроме того, оно обладает обучающей системой Bombyx.

По мнению Станислава Пименова, интереснее всего работать с принтером будет именно детям. Пользуясь авторской инструкцией, ребенок без особого труда сможет создать собственную модель игрушки, загрузить пластик, откалибровать комплекс и запустить изготовление предмета. Мехатроник отметил, что его 3D-принтер поможет детям совершенствовать пространственное мышление и приобретать навыки пользования современной аппаратурой. Сейчас Станислав Пименов самостоятельно собирает принтеры и сотрудничает с детскими кружками робототехники. Он добавил, что организаторы занятий заинтересованы в его разработке.