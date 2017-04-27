В Instagram и WhatsApp скоро можно будет совершать групповые видеозвонки

Стало известно, что совсем скоро в таких программах как Instagram и WhatsApp появится функция F8 conference. Пользователи этих мессенджеров смогут совершать групповые видеозвонки. Данную информацию предоставил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

У некоторых пользователей Instagram уже появилась такая функция. Пока что видеозвонки могут совершать только случайно выбранные пользователи, которые вошли в тестовую группу. Все остальные смогут поучаствовать в видеоконференции уже спустя несколько недель. На данный момент информации о том, сколько человек сможет участвовать в видеозвонках нет. Однако существует мнение, что в конференции будет задействовано не больше 4 людей.

А также Марк Цукенберг рассказал о том, что в ближайшие месяцы такая функция появится и в программе WhatsApp. Такое решение разработчики приняли, потому что личные видеозвонки пользуются большой популярностью среди пользователей и показатели составили уже около 2 миллиардов минут на видеозвонки пользователей.