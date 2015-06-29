Руководство объяснило неполадки "ВКонтакте" недоступностью провайдера

Неполадки в работе "ВКонтакте" могут быть вызваны недоступностью Интернета у провайдера. Так 28 апреля заявили представители руководства социальной сети.

Пресс-служба утверждает, что со стороны соцсети никаких проблем не наблюдается. Согласно официальному сообщению, некоторая доля пользователей не могут войти на сайт из-за сбоя у сетевой компании "Ростелеком-Краснодар". Специалисты "ВКонтакте" расследуют ситуацию и уже обратились к сотрудникам провайдера для выяснения обстоятельств.

Представитель "Ростелекома" сообщил СМИ о незначительных затруднениях в работе сервера, который обеспечивает полноценную работу сервиса социальной сети. Эта часть системы была оперативно восстановлена и уже функционирует.

Ранее в субботу многие жители России начали жаловаться на невозможность войти во "ВКонтакте". Ресурс Downdetector отмечает, что проблемы возникали при авторизации учетной записи, переходе по страницам сайта и отправке сообщений. Россияне также продолжают наблюдать неполадки в работе Playstation Network и видеохостинга YouTube.