«Это как наркотик»: фанат The Witcher 3 провел за прохождением игры 1 800 часов

Геймер из Швеции Бруно Принц-Польсон рассказал о своем пристрастии к играм и признался, что за прохождением The Witcher 3 он потратил около 1851 часа – порядка 77 суток. По словам игромана, «третий Ведьмак» стал для него своеобразным наркотиком.

Бруно Принц-Польсон играет в игру The Witcher 3 с момента ее выхода, на сегодняшний день он так и не прошел ее на все 100%. За игрой геймер провел порядка 1851 часа, что в переводе на количество полных дней примерно значит 77 суток.

Игроман учится на IT-специалиста, игре он посвящает почти все свое свободное время. Сам он утверждает, что The Witcher 3 ему совсем не надоел. Игру он называет своеобразным наркотиком, который приносит ему удовольствие и очень радует. Геймер отмечает хорошее качество The Witcher 3 и заявляет, что аналога подобному он еще не встречал. Шведу есть, с чем сравнить, так как он ставил рекорды и в других играх.

На игру GTA V он потратил порядка 500 часов, на The Witcher 2 – около 200 часов. Также он играл в Fallout 4, там он потратил 600 часов. Второй в его списке игр, на которые он потратил много своего времени, стоит Skyrim – за этой игрой он провел 1 500 часов.