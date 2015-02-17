Оружие "Судного дня" из России может уничтожить целый город

Ядерная мощь российских беспилотных субмарин, именуемая на Западе оружием "Судного дня", грозит уничтожить целый город на побережье. Такие данные опубликовало Business Insider.

СМИ опубликовало некоторые подробности подводных комплексов "Статус-6", согласно которым они могут размещать на себе боеголовки с ядерным зарядом до 50 мегатонн. По словам экспертов, мощность в 20-50 мегатонн при взрыве у береговой линии может спровоцировать ударную волну, соизмеримой с мощным цунами в Японии, которое возникло после землетрясения в марте 2011 года. Высота волн в таком случае рискует достигнуть сотни метров.

Таким образом взорванная торпеда "Статуса-6" поднимет в воздух многие тонны зараженной радиацией воды и станет причиной смертоносного радиоактивного дождя неподалеку от зоны взрыва. Business Insider отмечает, что если такой заряд взорвется у городов Лос-Анджелес или Сан-Диего - эффект облученных осадков усилится сильным морским бризом.

В начале марта глава РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и поведал политикам о новом российском вооружении. По его словам, военные конструкторы разработали подводные беспилотные средства, которые могут перемещаться между континентами на большой глубине в несколько раз быстрее передовых подлодок и суден. Владимир Путин тогда добавил, что список доступных для поражения объектов расширился из-за возможности снарядить такие аппараты ядерными зарядами.