AliExpress распродает электронику в России со скидками до 35%

До 2 мая россияне смогут приобрести электронные устройства на AliExpress со скидкой до 35%. 24 апреля руководство магазина объявило о начале крупной весенней акции.

Выгодные предложения начали действовать на многие популярные позиции. Среди них: смартфоны, игровые консоли, мониторы, ноутбуки, планшеты, принтеры, наушники и мыши. Всё вышеперечисленное и другие товары предлагают купить с официальной гарантией бренда-изготовителя. На страницах сайта сниженные цены можно увидеть напротив продукции таких известных компаний, как Apple, Samsung Xiaomi или LG. Так Samsung представляет ряд моделей прошлого года: Galaxy J5, Galaxy J7 и Galaxy A5. Акция действует также на дорогостоящую новинку Galaxy S9.

В AliExpress сообщают, что в рамках распродажи доставкой заказов займется партнерский интернет-маркет Tmall. Сотрудники компании будут доставлять товары с российских складов, чем избавят покупателей от длительной процедуры растаможивания. Собственно, по адресам посылки будут развозить курьеры частных служб, таких как SPSR Express или DPD. В общей сложности и совместными усилиями, заказ будет попадать к плательщику не позднее недели с момента оформления.