IPhone X стал одним из самых уродливых смартфонов Apple, как утверждают эксперты

Американские эксперты немного устали от постоянного сравнения «внутренностей» iPhone, поэтому решили проанализировать и составить рейтинг «уродливости» дизайнов. Самым красивым назвали iPhone 7 и 7 Plus.





Почти идентичные с предшественниками iPhone 8 и 8 Plus заняли второе место. Их отличие заключалось только в наличии стекла с обеих сторон. На третьем месте расположился iPhone 5S и его «брат», полюбившиеся многим пользователям. Огромный по тем меркам экран и сенсорная кнопка внесли свою лепту в шикарность дизайна. Четвёртое место досталось первой «пятёрке». Тем не менее её главная заслуга осталась в революции, произведённой Apple. А пятое – не менее революционному iPhone 4.





Далее места распределились следующим образом: 6 - iPhone 4S, 7 – пластмассовый iPhone 5C, 8 - iPhone 3G и 3GS, 9 - iPhone X, доказавший, что Apple не умеет совмещать «внутренности» и красоту, 10 - iPhone 6 и iPhone 6 Plus, 11 – за свой «тяжёлый» вид iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Самым уродливым заслуженно оказался «айфон» первого поколения.