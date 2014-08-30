В Швеции построят первую в мире виртуальную диспетчерскую для аэропорта

В Швеции компания Saab возведет для строящегося аэропорта в Скандинавских горах первую полностью виртуальную диспетчерскую. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Шведы решили отойти от ставшей традиционной диспетчерской башни. Такие объекты инфраструктуры на вершине имеют помещение с панорамными окнами и обзором на 360 градусов. Такое устройство позволяет персоналу аэропорта следить за происходящим на взлетных площадках, мониторить действия экипажей транспортных средств и управлять маршрутами самолетов.

Saab разработала концепцию R-TWR, которая позволит полностью избавиться от круговых башен и разместить центр в любом удобном помещении аэропорта или даже за его территорией. Фиксировать происходящее будут камеры на вышках, передавая изображение в реальном времени на экраны с высоким разрешением, размещенными по кругу. Операторы смогут выводить на картинку дополнительную информацию, такую как номера видимых самолетов. При этом система будет отдельно выделять транспорт подсветкой или сигнализировать о чрезвычайных происшествиях.

Монтаж оборудования цифрового диспетчерского центра для аэропорта вблизи горнолыжного курорта Сэлен начнется уже в текущем году. Согласно планам Saab, уже в следующем году инновационная диспетчерская приступит к работе.