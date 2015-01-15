За сэкономленное время на душ, пользователи интернета получат подписку на порносайт

В Google play появилась программа для измерения количества времени, которое вы тратите на душ. Чем быстрее вы закончите с этим занятием, тем больше очков получите. За очки можно получить подписку на порно-сайт RedTube.

Все мы по своему вносим вклад в заботу о природе. Кто-то занимается защитой животных, кто-то убирает мусор, а вот сайт RedTube решил помочь природе с помощью экономии воды. В Google Play сайт выставил приложение Save Water Challenge. Задача данной программы состоит в том, чтобы обратить внимание людей на проблему излишнего потребления воды в мире.

В свойства программы входит таймер, который нужно включить перед тем, как вы начнете принимать душ. Приложение, с помощью микрофона на вашем телефоне, «слушает» как вы принимаете душ, после окончания процесса таймер останавливает и начисляет своему владельцу очки.

Чем быстрее вы примете душ, тем больше очков получите. Однако, практически невозможно принять душ меньше, чем за минуту, поэтому приложение принимает это за жульничество.

После того, как вы наберете 350 очков, вы сможете получить подписку на RedTube Premium, которая продлиться ровно неделю. За это время вы сможете насладиться видеороликами для взрослых без рекламы, а также получите доступ в эксклюзивным материалам и VR-роликам.

По словам представителя данного сайта, приложение является полностью безопасным и ничего не записывает с помощью микрофона и не сохраняет. Программа занимается только определением момента, когда его владелец выключает воду и занимается подсчитыванием очков.