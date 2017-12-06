Эксперты назвали самые уязвимые для хакеров объекты в России

Киберзлоумышленники могут использовать уязвимости объектов в России для совершения хакерских атак. Список самых слабозащищенных российских систем опубликовала пресс-служба центра "Антистихия".

Эксперты обращают внимание на опасную тенденцию объединения потенциала хакерских объединений с террористическими организациями. Такой союз способен осуществить массированные кибератаки по важным комплексам и удаленно спровоцировать техногенные катастрофы с множественными жертвами.

В пресс-релизе "Анстистихия" отмечает, что самыми уязвимыми для хакеров в РФ являются объекты топливно-энергетической промышленности и коммуникационные сети. Кроме того, большая угроза существует для коммунальной и транспортной сферы. Специалисты видят опасность в распространении технологии IоТ, которую начали внедрять на объектах промышленной и жилищной инфрраструктуры с 2015 года.

Только за 2017 год число кибератак на структуры информационного направления России выросло в четыре раза. В частности, хакеры пытались скомпрометировать данные пользователей в 23% случаев. В 36% они использовали специализированных ботов-шифровальщиков, а ещё 26% приходится на проникновение через уязвимости системы. По данным центра, DDoS-атаки из общего количества занимают 8%. А вмешательство в работу СМИ и социальных ресурсов для манипулирования - 6%.