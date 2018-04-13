Блокировка Telegram не помешает работе интернета в подземке Петербурга

Меры Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram никак не скажутся на работе бесплатного интернета в метро Санкт-Петербурга. Об этом 20 апреля заявил заместитель генерального директора "МаксимаТелеком" Олег Копицин на форуме "Развитие регионов. Лучшее для России 2018".

Представитель компании, обеспечивающей wi-fi подземку Северной столицы, согласился с тем фактом, что после начала блокировки прекращена работа порядка 17 миллионов ip-адресов. Однако Олег Копицин считает, что не во всех неполадках интернет-ресурсов стоит винить работу налзорного ведомства.

Замруководителя заверил горожан, что "МаксимаТелеком" использует собственные технологические виртуальные адреса. Telegram на их платформе не работает, поэтому у Роскомнадзора нет никаких причин вносить эти ip в свой реестр запрещенных. Если же такое в итоге случится, то сотрудники предприятия намерены оперативно обратиться в Федеральную службу и уладить недоразумение.

С понедельника Роскомнадзор начал мешать работе популярного мессенджера в пределах России по решению Таганского районного суда Москвы, принятого 13 апреля. В настоящее время Telegram пытается обойти блокировку путем перехода на адреса Amazon, Google, Apple и Microsoft. Однако для стабильной работы мессенджера пользователи пока вынуждены пользоваться прокси или VPN-сервисами.