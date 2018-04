Google провёл масштабное обновление основного алгоритма поиска

Интернет-страницы, которые ранее были несправедливо недооценены, благодаря обновлению Google могут вырваться в лидеры поиска. Об этом сообщили представители корпорации.





В пятницу, 20 апреля, на странице корпорации в Twitter появился пост, подтверждающий произведённое обновление в начале этой недели. В Google заявили, что обновление основного поискового алгоритма было широкомасштабным сродни тем, которые они проводят несколько раз в год. Теми, кто должен почувствовать (или уже почувствовали) изменения на себе, являются владельцы различных сайтов. Кстати, Google ещё в прошлом году заявила, что готовит крупные изменения в алгоритме ранжирования как настольной, так и мобильной версии поисковика.

On Monday, we released a broad core algorithm update, as we routinely do throughout the year. For background and advice about these, see our tweet from last month: https://t.co/uPlEdSu6xp